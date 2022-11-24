В аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира с огромной золотой цепью



Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили золотую цепь весом четыре килограмма в багаже россиянина, вылетавшего в ОАЭ.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, изделие было выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно из золота 999 пробы. Общая стоимость цепи превышает 10 миллионов рублей.При опросе пассажир заявил, что золотая цепь предназначена для личного использования, а носит он ее на шее.Отметим, что в России с 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года временно запрещается вывозить из страны заготовки, полуфабрикаты и лом драгметаллов. Изъятую цепь направили на экспертизу, по итогам которой будет определен характер изделия.