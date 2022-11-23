В Свердловской области выявили более 300 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 303 случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 554 110 случаев COVID-19.Госпитализировали 71 человека. По выздоровлению выписали 362 пациентов. Общее число вылечившихся – 539 259.За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.