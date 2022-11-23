В Свердловской области выявили более 300 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 303 случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 554 110 случаев COVID-19.
Госпитализировали 71 человека. По выздоровлению выписали 362 пациентов. Общее число вылечившихся – 539 259.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
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