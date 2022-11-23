Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустят поезд «Орлан»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 1 декабря между Екатеринбургом о Верхней Пышмой начнет курсировать рельсовый автобус «Орлан». Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.Между городами будут курсировать в будни пять пар пригородных поездов, а в выходные – четыре пары. Время в пути составит 31 минуту. В первый рейс «Орлан» отправится из Верхней Пышмы 1 декабря в 09.00.Со 2 декабря запланирован следующий график: отправление со станции Шарташ в 8:25, 11:57, 15:40, 18:30, со станции Екатеринбург-Пассажирский в 5:36, 8:35, 12:07, 15:50, 18:40. Отправление с остановочного пункта Верхняя Пышма. Музей в 7:04, 9:36, 13:01, 17:26, 19:45. На маршруте предусмотрены остановки на станции Шувакиш и на Первомайской (для поездов, выполняющих рейсы от/до станции Шарташ).Ранее на участке Екатеринбург – Верхняя Пышма не осуществлялось пассажирское железнодорожное сообщение. Пригородный поезд запустят благодаря совместной работе СвЖД и холдинга УГМК при поддержке правительства Свердловской области.