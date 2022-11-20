Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге. Он продержится в регионе до 30 ноября.Как сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС», на территории области со вчерашнего вечера ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 30 ноября с 20.00.