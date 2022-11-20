Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге. Он продержится в регионе до 30 ноября.
Как сообщили в ФГБУ «Уральское УГМС», на территории области со вчерашнего вечера ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается 30 ноября с 20.00.
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