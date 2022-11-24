Назначен новый декан журфака УрФУ
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров назначил директором департамента «Факультет журналистики» бывшего главного редактора URA.RU Ивана Некрасова.
Как сообщили в пресс-службе УрФУ, о принятом решении ректор сообщил во время встречи с кандидатами на должность декана, прошедшими конкурсный отбор.
Иван Некрасов окончил журфак в 2011 году, работает в СМИ 15 лет. Он преподает студентам направлений медиакоммуникаций и «печатникам».
Ранее мы писали, что отборочная комиссия по выборам декана журфака УрФУ большинством голосов рекомендовала на эту должность руководителя пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максима Кассандрова. Однако окончательное решение принял ректор.
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