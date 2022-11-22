Отборочная комиссия рекомендовала назначить деканом журфака УрФУ Максима Кассандрова

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Отборочная комиссия по выборам декана факультета журналистики УрФУ большинством голосов рекомендовала на эту должность руководителя пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максима Кассандрова.Вчера кандидаты на должность декана представили планы развития журфака и получили оценки за профессионализм, управленческие качества и представленные программы. По итогам публичных защит позиции распределились следующим образом:1) бывший главред URА.RU Иван Некрасов;2) глава пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров;3) руководитель образовательной программы бакалавриата «Журналистика» Любовь Третьякова;4) доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Елизавета Голоусова.Отборочная комиссия большинством голосов поддержала Максима Кассандрова. Окончательное решение – за ректором Виктором Кокшаровым. В пресс-службе УрФУ сообщили, что приказ ректора с фамилией нового руководителя факультета выйдет в начале следующей недели.