Отборочная комиссия рекомендовала назначить деканом журфака УрФУ Максима Кассандрова
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Отборочная комиссия по выборам декана факультета журналистики УрФУ большинством голосов рекомендовала на эту должность руководителя пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максима Кассандрова.
Вчера кандидаты на должность декана представили планы развития журфака и получили оценки за профессионализм, управленческие качества и представленные программы. По итогам публичных защит позиции распределились следующим образом:
1) бывший главред URА.RU Иван Некрасов;
2) глава пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров;
3) руководитель образовательной программы бакалавриата «Журналистика» Любовь Третьякова;
4) доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Елизавета Голоусова.
Отборочная комиссия большинством голосов поддержала Максима Кассандрова. Окончательное решение – за ректором Виктором Кокшаровым. В пресс-службе УрФУ сообщили, что приказ ректора с фамилией нового руководителя факультета выйдет в начале следующей недели.
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