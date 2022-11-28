В Свердловской области подтвердили еще 298 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 298 случаев коронавируса за последние сутки. Всего в регионе зарегистрировано 553 807 случаев COVID-19.
Госпитализировали 64 пациентов. Вылечились 278 свердловчан. Общее число выздоровевших – 538 897.
За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
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