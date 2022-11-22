За три дня в Екатеринбурге поймали 10 пьяных водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 25 по 27 ноября проводились массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за вождение в состоянии алкогольного опьянения задержано девять водителей, в состоянии наркотического – один водитель. Еще восемь автолюбителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД задержали четырех автомобилистов, лишенных водительских прав, и 13 водителей, не имеющих такого права.
Напомним, что очевидцы пьяного вождения могут сообщить об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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