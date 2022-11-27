На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле трудоустроят 250 осужденных

09.55 Вторник, 29 ноября 2022
Общество
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области


В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе планируют трудоустроить 250 осужденных к принудительным работам. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Осужденные будут трудиться на предприятии по специальностям: оператор станков с программным управлением, сверловщик, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь механосборочных работ, машинист крана.

В ГУФСИН напомнили, что сейчас в Свердловской области функционирует три исправительных центра: УФИЦ при КП-66 в поселке Решеты, УФИЦ при ИК-6 в Нижнем Тагиле и УФИЦ при ИК-13 в Верхней Туре. В исправительных центрах отбывают наказание 209 человек, осужденных к принудительным работам.

– В УФИЦ направляются только осужденные, вставшие на путь исправления, не имеющие нарушений. Они проживают на территории общежитий, где сами готовят себе еду, стирают одежду, отдыхают во внерабочее время. Им разрешено иметь сотовые телефоны, созваниваться с семьей, встречаться с родственниками в выходные. За хорошее поведение по решению администрации УФИЦ разрешается жить вне исправительного центра. Осужденные привлекаются к труду в соответствии с трудовым законодательством РФ, из их заработной платы в доход государства удерживается от 5 до 20%. Осужденные платят налоги, – добавили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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