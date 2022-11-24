Арамильская суконная фабрика стала героиней книги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Хорошо изданная книга про Арамильскую суконную фабрику вышла из печати. В выходные в здании «героини» состоялась презентация.Книгу по инициативе директора Арамильского краеведческого музея Натальи Иртугановой написали Владимир Микитюк и Наталья Бирюкова. Они условно разделили историю фабрики на два периода — с 1840-го по 1920-й и второй этап — до 2010-го года — и каждый писал про свой. Получилась подробная история существования суконного производства в Арамиле, с его расцветом и закатом. Основу книги «Очерки истории Арамильской суконной фабрики» составили воспоминания её работников и документальные свидетельства из архивов и советской периодики. Многие документы отсканированы и опубликованы в качестве иллюстраций. Но много в книге и других иллюстраций — архивные фото, портреты работников фабрики, как сообщает издание «Вечерняя Арамиль».Работа над книгой заняла у авторов полгода. Красочное издание выпустили ограниченным тиражом — всего 30 экземпляров. Они будут распределены по местным музеям и библиотекам. На презентации, которая прошла 25-го ноября, был объявлен сбор заявок на печать экземпляров дополнительного тиража.