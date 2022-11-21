Прокуратура нашла в Сосьвинской думе лишних сотрудников

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Обнаружены нарушения бюджетного законодательства в деятельности Думы Сосьвинского городского округа. Они заключаются в превышении числа сотрудников госоргана.Нарушения выявлены Серовской городской прокуратурой при проверке Думы Сосьвинского городского округа на предмет исполнения бюджетного законодательства. Прокурорскими работниками было установлено, что штатное расписание организационно-правового отдела аппарата Сосьвинской Думы предусмотрены 4 штатные единицы, на оплату труда которых в текущем году был выделен фонд почти в 3 миллиона рублей. Но в соответствии с нормативами, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области, расчетная численность муниципальных служащих представительного органа местного самоуправления определяется из расчета: один муниципальный служащий на двадцать тысяч избирателей, проживающих на территории округа. А на территории Сосьвинского городского округа насчитывается всего 13 545 избирателей. Таким образом, в аппарате Думы Сосьвы должен быть трудоустроен только один муниципальный служащий, а никак не 4.В связи с этим нарушением, прокуратура внесла в Думу Сосьвинского городского округа представление об устранении нарушений законодательства. Прокурорский акт думцами был рассмотрен и удовлетворен. Дабы устранить нарушение бюджетного законодательства, в Думе провели сокращение штатов, — сообщает Прокуратура Свердловской области.