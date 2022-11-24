В Екатеринбурге пройдет международный фестиваль «Кинопроба»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге уже на этой неделе состоится международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Мероприятие пройдет на нескольких площадках с 1 по 5 декабря.Организаторами «Кинопробы» являются АНО «Д.К-Киноклуб», Свердловская областная организация Союза кинематографистов России, УрГАХУ. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Екатеринбурга.На фестиваль в этом году поступило более 500 заявок от молодых кинематографистов из разных городов и стран. Из них отобрали 157 картин для участия в конкурсной программе. Среди них – анимационные, документальные и игровые фильмы продолжительностью от 1,5 до 30 минут.На конкурс поступили студенческие работы из ведущих российских вузов: ВГИК, ВКСР имени Данелия, Санкт-Петербургского института кино и телевидения, Саратовского технического университета и так далее. Екатеринбург представили работами студентов Уральского архитектурно-художественного университета и Гуманитарного университета.Во время фестиваля можно будет познакомиться с творчеством отечественных кинематографистов, а также посмотреть программу анимационных фильмов института анимации провинции Цзилинь (Китай). Полная программа «Кинопробы» опубликована на сайте организаторов.