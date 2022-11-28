В Екатеринбурге ограничат движение по улице Авиационной
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по улице Авиационной с 9 по 23 декабря ограничат движение транспорта. Речь идет об участке от Сурикова до Серова.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке будут обустраивать сети водоснабжения для станции скорой помощи имени Капиноса и Главного управления МЧС по Свердловской области.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
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