В Екатеринбурге ограничат движение по улице Авиационной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по улице Авиационной с 9 по 23 декабря ограничат движение транспорта. Речь идет об участке от Сурикова до Серова.Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке будут обустраивать сети водоснабжения для станции скорой помощи имени Капиноса и Главного управления МЧС по Свердловской области.Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.