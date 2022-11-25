Темпы уборки улиц в Екатеринбурге должны увеличить в преддверии снегопадов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов в преддверии снегопадов поручил активизировать уборку валов и вывоз снега на полигоны. В сутки с каждого района должны вывозить не менее 1,5 тысяч тонн снега.
В уборке города в минувшие выходные участвовали 902 дорожных рабочих, было задействовано 757 спецмашин. На полигоны вывезли более 20 197 тонн снега. Для борьбы с гололедом израсходовано 214 тонн ПГМ и фракционного песка.
Сегодня днем коммунальщики продолжат очищать город в усиленном режиме. На улицы выйдут 347 рабочих и 149 единиц спецтехники.
Ранее мы писали, что екатеринбуржцы жалуются на плохую очистку дорог и тротуаров от снега.
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Екатеринбуржцы жалуются на плохую уборку улиц
25 ноября 2022
25 ноября 2022