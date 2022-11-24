Екатеринбуржцы жалуются на плохую уборку улиц



Дорога к резиденции полпреда в УрФО. Фото: Юлия Кольтенберг

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга жалуются на плохую уборку дорог и тротуаров. Последствия недавнего снегопада до сих пор не ликвидированы.В пресс-службе мэрии Екатеринбурга рассказали, что за сутки из города вывезли 4 583 тонны снега, а для борьбы с гололедом израсходовали более 255 тонн противогололедных материалов. Сегодня в уборке города задействованы 350 рабочих и 169 спецмашин.Однако местных жителей не устраивает качество уборки города. Например, на перекрестке 8 Марта – Радищева, по направлению к резиденции полномочного представителя президента в УрФО, дорога не очищена от снега.Также скользко ходить по тротуарам. А около остановки автобусов на площади 1905 года снежные массы с проезжей части переложили на тротуар. Из-за этого выйти из общественного транспорта становится иногда проблематично.