В Екатеринбурге 27 ноября назвали самым холодным днем 2022 года
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В столице Урала побит температурный рекордный самого холодного дня. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», наиболее холодный день в этом году – 27 ноября.
Дневной максимум в городе составил -18,9°С, среднесуточная температура воздуха -21,4°С, ночной минимум -22,8°С. Это самый холодный 27 ноября с 2006 года и самый холодный день в 2022 году.
На этой неделе в Екатеринбурге ожидается потепление. Мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
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