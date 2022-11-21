В Свердловской области за сутки выявили 295 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 295 случаев коронавирусной инфекции. За всё время было зарегистрировано 552 913 случаев.
По данным на 26 ноября, по выздоровлению из больниц было выписано 326 пациентов. Всего вылечилось 538 065 жителей региона.
С подтвержденным диагнозом коронавируса умерло 2 человека. За весь период пандемии в Свердловской области зарегистрировали 10 881 летальный исход.
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