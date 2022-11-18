В Свердловской области семьям участников боевых действий выплатили более 450 миллионов
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области семьям участников боевых действий выплатили 453 миллиона 460 тысяч рублей. Всего было произведено 22 673 денежной выплаты. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
«Выплата членам семьи назначается автоматически после передачи муниципальными образованиями списков получателей в Минсоцполитики Свердловской области», – отметили в ДИПе.
Там также объяснили, что близкие родственники также могут самостоятельно обратиться в территориальное управление социальной политики по месту жительства.
Напомним, что в октябре правительство региона приняло постановление, закрепляющее единовременные выплаты для семей участников боевых действий. В том числе выплаты положены родным уральцев, призванных в рамках частичной мобилизации.
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