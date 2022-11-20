В спортивном комплексе «Юность» в Екатеринбурге открыли каток

«Готовить каток начали неделю назад, когда уверенно установилась отрицательная температура. Теперь мы будем поддерживать его в рабочем состоянии: заливка льда производится каждую ночь, а полировка – трижды в день», – приводят слова директора спорткомплекса Александра Евдокимова

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в спортивном комплексе «Юность» открылся один из самых больших в городе катков, сообщают в пресс-службе мэрии. Его площадь составляет 15 тысяч квадратных метров. Одновременно на нём могут кататься до 400 человек.Предполагается, что каток будет работать столько, сколько позволит погода, но обычно там принимают гостей вплоть до марта.