Ройзман выставит часть персональной коллекции в Ельцин Центре
Общество
Фото: Андрей Гоголев
Выставка «Выбрал дорогу — не сворачивай!» откроется 9-го декабря в арт-галерее Ельцин Центра. Экспозиция будет состоять из картин, входящих в личную коллекцию одного из самых популярных среди екатеринбуржцев горожанина, Евгения Ройзмана.
Все картины с выставки написаны уральскими художниками. У Ройзмана они оказались «по знакомству», после личного общения с авторами, которые так или иначе влияли на художественный вкус политика и общественного деятеля, — поясняют в Ельцин Центре. На выставленных полотнах можно будет увидеть подписи Виктора Махотина, Геннадия Мосина, Ивана Слюсарева, Германа Метелёва, Виталия Воловича и многих других художников.
Выставка «Выбрал дорогу — не сворачивай!» продлится до 29-го января. Билет можно купить либо онлайн, на официальном сайте Ельцин Центра, либо на месте, при посещении арт-галереи.
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