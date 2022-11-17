Ройзман выставит часть персональной коллекции в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Выставка «Выбрал дорогу — не сворачивай!» откроется 9-го декабря в арт-галерее Ельцин Центра. Экспозиция будет состоять из картин, входящих в личную коллекцию одного из самых популярных среди екатеринбуржцев горожанина, Евгения Ройзмана.Все картины с выставки написаны уральскими художниками. У Ройзмана они оказались «по знакомству», после личного общения с авторами, которые так или иначе влияли на художественный вкус политика и общественного деятеля, — поясняют в Ельцин Центре. На выставленных полотнах можно будет увидеть подписи Виктора Махотина, Геннадия Мосина, Ивана Слюсарева, Германа Метелёва, Виталия Воловича и многих других художников.Выставка «Выбрал дорогу — не сворачивай!» продлится до 29-го января. Билет можно купить либо онлайн, на официальном сайте Ельцин Центра, либо на месте, при посещении арт-галереи.