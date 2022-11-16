Выходные в Свердловской области будут холодными
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных будет холодно. Температура воздуха в горах опустится до -31°С.
В субботу, 26 ноября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -21…-26°С, в горах и низинах до -31°С. Днем -16…-21°С, на крайнем юго-западе до -11°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -21…-23°С, днем -16…-18°С. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 27 ноября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -19…-24°С, на крайнем севере до -29°С. Днем -14…-19°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -19…-21°С, днем -14…-16°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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