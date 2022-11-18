Пункты вакцинации продолжат работать в свердловских ТРЦ

«В декабре мы ожидаем традиционный рост заболеваемости ОРЗ и гриппом. Осталось совсем немного времени, чтобы защитить себя и своих близких от тяжёлого течения болезни. Единственным надёжным помощником в этом деле станет вакцинация против гриппа», – сообщил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости