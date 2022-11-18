Пункты вакцинации продолжат работать в свердловских ТРЦ
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области на следующей неделе продолжат работать пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах. Мобильные пункты будут открыты в Екатеринбург, Ирбите, Сысерти и поселке Бисерть.
В мобильных пунктах можно поставить прививку не только против коронавируса, но и гриппа, дифтерии и гепатита В. Желающим вакцинироваться необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. График работы пунктов вакцинации опубликован на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
«В декабре мы ожидаем традиционный рост заболеваемости ОРЗ и гриппом. Осталось совсем немного времени, чтобы защитить себя и своих близких от тяжёлого течения болезни. Единственным надёжным помощником в этом деле станет вакцинация против гриппа», – сообщил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.
Отмечается, что по желанию можно совместить вакцинацию против гриппа с вакцинацией против коронавируса.
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