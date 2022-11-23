В Свердловской области подтвердили еще 286 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 286 случаев коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 552 618 случаев заболевания.
Госпитализирован 61 пациент. По выздоровлению выписали 352 свердловчан. Общее число вылечившихся – 537 730.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Еще 277 свердловчан заболели коронавирусом
24 ноября 2022
24 ноября 2022
В Свердловской области выявили 270 случаев коронавируса
20 ноября 2022
20 ноября 2022