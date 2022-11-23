В Свердловской области подтвердили еще 286 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 286 случаев коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 552 618 случаев заболевания.Госпитализирован 61 пациент. По выздоровлению выписали 352 свердловчан. Общее число вылечившихся – 537 730.За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.