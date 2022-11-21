В ледовом городке в Екатеринбурге разместятся павильоны с сувенирами и едой
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закрылся сезон традиционных ярмарок выходного дня на площади 1905 года. Однако предстоит еще одна ярмарка – новогодняя.
Как сообщил председатель комитета по товарному рынку администрации города Иван Бескрестнов, на площадке главного ледового городка Екатеринбурга разместятся 20 павильонов с сувенирами, горячими блюдами, кулинарными изделиями и безалкогольными напитками.
До 5 декабря принимаются заявки от городских предприятий, желающих разместить свои павильоны на площади 1905 года. Затем состоится конкурсный отбор, и будет сформирован список участников.
Напомним, что ледовый городок уже начали возводить на центральной площади Екатеринбурга. Мэрия в этом году отказалась от салюта по случаю открытия новогодней площадки, не будет и самой церемонии торжественного открытия. При этом стоимость ледового городка рекордно высокая – свыше 26,2 млн рублей. Ранее «Вечерние ведомости» публиковали стоимость всех ледовых городков в Екатеринбурге с 2009 года.
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