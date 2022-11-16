В столице Урала ищут 21-летнего парня, пропавшего 20 ноября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 21-летнего Владимира Горшкова. С 20 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Молодой человек ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и серыми глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении юноши, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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20 ноября 2022