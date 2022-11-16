В столице Урала ищут 21-летнего парня, пропавшего 20 ноября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 21-летнего Владимира Горшкова. С 20 ноября 2022 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Молодой человек ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и серыми глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении юноши, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.