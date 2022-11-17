В пятницу Ельцин Центр отмечает день рождения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В пятницу, 25-го ноября, Ельцин Центру исполняется семь лет. Именно в этот день в 2017-м году в Екатеринбурге открылось это высотное здание, которое очень быстро стало местом культурного притяжения для местных жителей и мишенью ненависти (чаще всего — для жителей Москвы).Особых мероприятий Ельцин Центр в связи с этой датой не готовит — всё же, не юбилей. Но в пятницу вход в расположенный здесь Музей Бориса Ельцина решено сделать бесплатным для обладателей карт лояльности. Как и в крупных торговых центрах, карта лояльности Ельцин Центра позволяет копить бонусы за покупки в коммерческих организациях, расположенных на территории здания и за оплату посещений развлекательных мероприятий (например, киносеансов). Обладателем карты можно стать после прохождения регистрации как «на месте», так и на сайте Ельцин Центра.Но, напомним, что некоторые выставки и мероприятия Ельцин Центра бесплатны для всех посетителей, а не только держателям карт лояльности. Так, в фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра регулярно выставляются фото и графические работы (сейчас, например, там работает выставка к юбилею Мамина-Сибиряка). Свободный вход устраивается на некоторые киносеансы (так, в сентябре можно было бесплатно посмотреть фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси». И многие лекции в залах Ельцин Центра проводятся бесплатно.