Свердловскому депутату поступило 631 обращение по невыплатам мобилизованным

14.21 Четверг, 24 ноября 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости


В созданном депутатом Госдумы от Свердловской области Максимом Ивановым списке мобилизованных, кому не выплатили или не доплатили деньги за октябрь, сейчас находятся более 600 человек.

Как сообщил Иванов в своем телеграм-канале, по состоянию на 13.00, в списке 631 фамилия. Из них 234 уже переданы в военную прокуратуру. Сегодня планируется передать еще более 250. Пока не обработаны 390 обращений.

Напомним, что депутат вчера сообщал о 882 обращениях по поводу невыплат или недоплат мобилизованным.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловский депутат получил 882 обращения по поводу невыплат мобилизованным
23 ноября 2022
За сутки свердловский депутат получил 537 обращений по поводу невыплат мобилизованным
22 ноября 2022
Одного из неправомерно мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут вернуть домой
18 ноября 2022
Свердловский депутат Госдумы осудил работу нижнетагильского военкома
17 ноября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

Спойлер – все были неудачными
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
15:31 Мэрия Екатеринбурга огласила бюджеты районов на следующий год
14:54 Шесть троллейбусных маршрутов в Екатеринбурге получат новые номера
14:21 Свердловскому депутату поступило 631 обращение по невыплатам мобилизованным
13:59 Отборочная комиссия рекомендовала назначить деканом журфака УрФУ Максима Кассандрова
13:22 Еще 277 свердловчан заболели коронавирусом
12:54 С последствиями снегопада в Свердловской области будут бороться 320 спецмашин
12:28 Большинство екатеринбуржцев хотели бы иметь выходной 31 декабря
12:07 В Нижнем Тагиле велосипедист сбил ребёнка и обругал его маму
11:31 В Свердловской области двое мужчин убили своего знакомого и расчленили его
11:04 В столицу Урала из Киргизии привезли 901 попугайчика
10:27 В свердловском селе Липовское сгорел частный жилой дом
10:02 К свердловскому омбудсмену поступило более 10 тысяч обращений, связанных с мобилизацией
09:25 Уральцы задолжали «НТЭСК» за электроэнергию 212 миллионов рублей
20:28 Празднование дня рождения тагильчанин отметил убийством сожительницы
20:00 81-летняя екатеринбургская активистка станет одной из героев документального фильма
19:36 Осуждён подельник бывшего начальника управления культуры Полевского городского округа
18:56 Шедевр советской анимации станет спектаклем в Водонапорной башне Екатеринбурга
18:22 Посетитель воткнул нож в спину работнице магазина в Нижней Туре
17:57 Свердловских водителей предупредили об опасностях на дороге из-за снегопада
17:25 Прокуратура внесла представление мэру Екатеринбурга после проверки бюджетных трат
16:54 Всероссийский детский теннисный турнир «Шаг в будущее» стартовал в Балтыме
16:22 «Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу
15:56 Суд постановил снести самый высокий недострой в Екатеринбурге
15:23 Администрация Талицы заплатит 30 тысяч рублей ребенку, на которого напала бездомная собака
14:51 Предупреждение о непогоде объявили в Свердловской области
14:24 «Ласточки» перестанут курсировать между Екатеринбургом и Пермью
Все новости Свердловской области
14:56 Лейла Гиреева, бежавшая от родственников из Назрани, освобождена из полиции
13:43 Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола
13:30 Журналист Андрей Караулов объявлен в розыск
12:26 Глава Минцифры Чувашии добровольно ушла в отставку после публикаций своего сына в интернете
11:46 «Известия»: американский разработчик игр Electronic Arts полностью покинул Россию
10:28 В сенате Казахстана назвали высказывания телеведущего Соловьева «ядовитыми слюнями»
09:57 В Филадельфии в результате стрельбы ранены четыре школьника
18:23 Экс-губернатор Хабаровского края Фургал объявил голодовку в знак протеста против действий суда
17:55 В Санкт-Петербурге полиция задержала 18-летнюю девушку, которая сбежала от своей семьи из Назрани
15:38 Мурашко: средства от налогов на сахаросодержащие напитки направят на лечение больных диабетом
14:09 СМИ: взорванные в Иерусалиме бомбы были начинены гвоздями
13:42 В центре Москвы произошел пожар в резиденции посла Алжира
13:26 На Чукотке в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью 12 кв. километров
12:35 В подмосковном Солнечногорске горит хостел, людей эвакуировали
11:56 В центре Саранска загорелся пассажирский автобус
11:07 В Иерусалиме прогремели два взрыва, власти предполагают теракт
10:15 В США произошла стрельба в магазине Walmart, есть погибшие
09:56 В Турции в результате землетрясения пострадали более двух десятков человек
16:35 Эксперты назвали рейтинг регионов России по неравенству зарплат
15:37 Белгородский губернатор сообщил о погибшей жительнице Шебекино, ее отбросило взрывной волной
15:31 Депутата Мосгордумы Ступина могут исключить из КПРФ
14:56 Саратовский губернатор объявил выговор замглавы Минтранса после того, как попал в пробку
14:02 Суд полностью оправдал художницу Юлию Цветкову*
13:44 ВЦИОМ: 87% россиян никогда не обращались за помощью к психотерапевтам и психоаналитикам
13:11 В Удмуртии учительница гимназии заставляла детей бить одноклассника веткой и ставила его на горох
12:18 Белгородский губернатор показал фото строительства «засечной черты» на границе с Украиной
Все новости России и мира
15:31 Мэрия Екатеринбурга огласила бюджеты районов на следующий год
14:54 Шесть троллейбусных маршрутов в Екатеринбурге получат новые номера
14:21 Свердловскому депутату поступило 631 обращение по невыплатам мобилизованным
13:59 Отборочная комиссия рекомендовала назначить деканом журфака УрФУ Максима Кассандрова
13:22 Еще 277 свердловчан заболели коронавирусом
13:05 При строительстве деревянных жилых домов можно будет получить субсидию
12:59 Ученые Пермского Политеха предложили новый способ оценить размер техногенных трещин в нефтеносных слоях
12:54 С последствиями снегопада в Свердловской области будут бороться 320 спецмашин
12:45 В воскресенье «Горьковка» приглашает на Рождественский мастер-класс и выставку о маме
12:28 Большинство екатеринбуржцев хотели бы иметь выходной 31 декабря
12:07 В Нижнем Тагиле велосипедист сбил ребёнка и обругал его маму
11:31 В Свердловской области двое мужчин убили своего знакомого и расчленили его
11:04 В столицу Урала из Киргизии привезли 901 попугайчика
10:51 В Прикамье в целях взыскания убытков от пожара судебные приставы арестовали 3-этажное здание
10:27 В свердловском селе Липовское сгорел частный жилой дом
10:02 К свердловскому омбудсмену поступило более 10 тысяч обращений, связанных с мобилизацией
09:25 Уральцы задолжали «НТЭСК» за электроэнергию 212 миллионов рублей
20:28 Празднование дня рождения тагильчанин отметил убийством сожительницы
20:00 81-летняя екатеринбургская активистка станет одной из героев документального фильма
19:36 Осуждён подельник бывшего начальника управления культуры Полевского городского округа
18:56 Шедевр советской анимации станет спектаклем в Водонапорной башне Екатеринбурга
18:22 Посетитель воткнул нож в спину работнице магазина в Нижней Туре
17:57 Свердловских водителей предупредили об опасностях на дороге из-за снегопада
17:25 Прокуратура внесла представление мэру Екатеринбурга после проверки бюджетных трат
16:54 Всероссийский детский теннисный турнир «Шаг в будущее» стартовал в Балтыме
16:22 «Уральские авиалинии» возобновляют рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK