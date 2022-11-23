Свердловскому депутату поступило 631 обращение по невыплатам мобилизованным
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В созданном депутатом Госдумы от Свердловской области Максимом Ивановым списке мобилизованных, кому не выплатили или не доплатили деньги за октябрь, сейчас находятся более 600 человек.
Как сообщил Иванов в своем телеграм-канале, по состоянию на 13.00, в списке 631 фамилия. Из них 234 уже переданы в военную прокуратуру. Сегодня планируется передать еще более 250. Пока не обработаны 390 обращений.
Напомним, что депутат вчера сообщал о 882 обращениях по поводу невыплат или недоплат мобилизованным.
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За сутки свердловский депутат получил 537 обращений по поводу невыплат мобилизованным
22 ноября 2022
22 ноября 2022