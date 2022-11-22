Свердловский депутат получил 882 обращения по поводу невыплат мобилизованным

13.22 Среда, 23 ноября 2022
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости


За двое суток депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов получил уже 882 обращения по поводу невыплат или недоплат мобилизованным за октябрь.

Как написал депутат в своем телеграм-канале, это данные по состоянию на 12.00 23 ноября. Обращения поступали в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, что вчера Максим Иванов сообщал о 537 обращений по поводу невыплат мобилизованным. Большая часть обратившихся – жители Свердловской области.

Депутат 22 ноября передал военной прокуратуре Екатеринбурга первую часть списка мобилизованных, не получивших выплаты за октябрь. В списке оказалось 200 фамилий.

«С утра от родственников мобилизованных, включенных в список, начали поступать единичные сообщения о том, что деньги за октябрь поступили на счет в полном объеме, – добавил Иванов.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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