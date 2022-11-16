Еще 277 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 277 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 552 332 случая заболевания.
В связи с выздоровлением выписали 386 пациентов. Всего вылечились 537 378 свердловчан.
Зафиксировано два летальных исхода. Общее число случаев смерти от коронавируса – 10 879.
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Коронавирусом заболели еще 289 свердловчан
15 ноября 2022
15 ноября 2022