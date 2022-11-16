Еще 277 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 277 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 552 332 случая заболевания.В связи с выздоровлением выписали 386 пациентов. Всего вылечились 537 378 свердловчан.Зафиксировано два летальных исхода. Общее число случаев смерти от коронавируса – 10 879.