В Нижнем Тагиле велосипедист сбил ребёнка и обругал его маму
Общество
Фото: Инцидент Нижний Тагил / ВКонтакте
В Нижнем Тагиле велосипедист сбил мальчика, стоявшего в компании своих друзей на тротуаре. От удара ребёнок упал. Это случилось во вторник, 22 ноября, в середине дня в районе школы №90. Об этом паблику «Инцидент Нижний Тагил» рассказала очевидца произошедшего.
Этим всё не кончилось. После того, как ребёнок поднялся, по словам женщины, велосипедист по неизвестной причине ударил его от чего мальчик снова упал. С её слов, мальчику на вид было 6-7 лет. Поблизости всё это время находилась мама. Когда родительница заметила происходящее, она попыталась догнать мужчину, но тот успел уехать, грязно ругаясь вслед.
«Если вы скажете, что не надо стоять на тротуаре и мешаться людям и велогонщикам, то замечу, что места объехать детей было более чем предостаточно. Да и не заметить такую компанию детей, – там было человек 7 – однозначно невозможно!», – возмутилась очевидица.
В отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что обращений по данному инциденту не поступала, однако правоохранители начали проверку.
«Убедительная просьба родителей пострадавшего ребенка, а также очевидцев данного происшествия обратиться в дежурную часть по телефону (3435) 97-64-02», – приводит обращение пресс-группы городское сообщество.
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