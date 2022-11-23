В Нижнем Тагиле велосипедист сбил ребёнка и обругал его маму

«Если вы скажете, что не надо стоять на тротуаре и мешаться людям и велогонщикам, то замечу, что места объехать детей было более чем предостаточно. Да и не заметить такую компанию детей, – там было человек 7 – однозначно невозможно!», – возмутилась очевидица.

«Убедительная просьба родителей пострадавшего ребенка, а также очевидцев данного происшествия обратиться в дежурную часть по телефону (3435) 97-64-02», – приводит обращение пресс-группы городское сообщество.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле велосипедист сбил мальчика, стоявшего в компании своих друзей на тротуаре. От удара ребёнок упал. Это случилось во вторник, 22 ноября, в середине дня в районе школы №90. Об этом паблику «Инцидент Нижний Тагил» рассказала очевидца произошедшего.Этим всё не кончилось. После того, как ребёнок поднялся, по словам женщины, велосипедист по неизвестной причине ударил его от чего мальчик снова упал. С её слов, мальчику на вид было 6-7 лет. Поблизости всё это время находилась мама. Когда родительница заметила происходящее, она попыталась догнать мужчину, но тот успел уехать, грязно ругаясь вслед.В отделе полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что обращений по данному инциденту не поступала, однако правоохранители начали проверку.