В столицу Урала из Киргизии привезли 901 попугайчика
Общество
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В грузовой терминал екатеринбургского аэропорта «Кольцово» из Киргизского города Ош привезли 901 декоративного попугая. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
«Попугаи прилетели в рамках Таможенного союза, поэтому ветеринарно-санитарный контроль птицы прошли на территории Кыргызской республики. Согласно заключению ветеринарного врача, все попугаи здоровы. Кольцовские таможенники нарушений в документах не выявили и допустили «живой груз» к дальнейшему следованию», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Птиц воздушным транспортом отправил индивидуальный предприниматель из Киргизии частному лицу в Екатеринбург. Далее их доставят в один из зоомагазинов.
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