В столицу Урала из Киргизии привезли 901 попугайчика

«Попугаи прилетели в рамках Таможенного союза, поэтому ветеринарно-санитарный контроль птицы прошли на территории Кыргызской республики. Согласно заключению ветеринарного врача, все попугаи здоровы. Кольцовские таможенники нарушений в документах не выявили и допустили «живой груз» к дальнейшему следованию», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В грузовой терминал екатеринбургского аэропорта «Кольцово» из Киргизского города Ош привезли 901 декоративного попугая. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Птиц воздушным транспортом отправил индивидуальный предприниматель из Киргизии частному лицу в Екатеринбург. Далее их доставят в один из зоомагазинов.