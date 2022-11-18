В столицу Урала из Киргизии привезли 901 попугайчика

11.04 Четверг, 24 ноября 2022
Общество
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления


В грузовой терминал екатеринбургского аэропорта «Кольцово» из Киргизского города Ош привезли 901 декоративного попугая. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Попугаи прилетели в рамках Таможенного союза, поэтому ветеринарно-санитарный контроль птицы прошли на территории Кыргызской республики. Согласно заключению ветеринарного врача, все попугаи здоровы. Кольцовские таможенники нарушений в документах не выявили и допустили «живой груз» к дальнейшему следованию», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.


Птиц воздушным транспортом отправил индивидуальный предприниматель из Киргизии частному лицу в Екатеринбург. Далее их доставят в один из зоомагазинов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

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