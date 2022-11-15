Всероссийский детский теннисный турнир «Шаг в будущее» стартовал в Балтыме



Фото: пресс-служба УГМК

«Верхняя Пышма – это территория, где очень любят спорт и гордятся своими спортсменами. Сегодняшнее мероприятие еще одно подтверждение этому. Уверен, что соревнования, собравшие столь значительное количество участников, пройдут на высоком уровне», – сказал Александр Маслов.



Фото: пресс-служба УГМК

«Турнир "Шаг в будущее" – первый этап на пути совершенствования игроков в настольный теннис. Я вижу здесь спортсменов, которые уже успешно выступают на всероссийских соревнованиях, и это здорово, конкуренция турнира с каждым годом только возрастает!» – отметил Сергей Литовкин.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В спортивном комплексе СШОР «Лидер» в селе Балтым стартовал Всероссийский турнир по настольному теннису «Шаг в будущее». На финал турнира приехали спортсмены, представляющие 19 городов: 146 спортсменов и 36 тренеров из Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Кемеровской области, а также Республики Башкортостан.Участие в церемонии открытия турнира приняли почетные гости: заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Александр Маслов, председатель Федерации настольного тенниса Свердловской области Сергей Литовкин и директор Клуба настольного тенниса УГМК Дмитрий Балаченков.Соревнования проводятся в личном и командном первенстве в двух возрастных категориях: миникадетки и миникадеты – 2011 года рождения. и моложе, кадетки и кадеты – 2008 года рождения и моложе. Также на турнире будут подведены итоги общекомандного зачета.Начало матчей 24-26 ноября с 09:00. 27 ноября игры начнутся с 10:00. Подведение итогов и церемония награждения победителей и призеров пройдет 27 ноября в 14:00.