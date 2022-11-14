«Ласточки» перестанут курсировать между Екатеринбургом и Пермью
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Рейсы «Ласточек» из Екатеринбурга в Пермь пропали из расписания после 11 декабря. Об этом сообщает 59.ru. Информацию о прекращении движения электричек подтвердили в Минтрансе Пермского края.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Урал» в пресс-службе Федеральной пассажирской компании, отмена электричек по маршруту Екатеринбург – Пермь связана с низким пассажиропотоком.
«Ласточки» из Екатеринбурга в Пермь запустили в декабре 2019 года. По данным ФПК, их средняя заполняемость с момента запуска до ноября этого года составила всего 44%. Перевозки при таких показателях называют нерентабельными.
Напомним, что в этом месяце железнодорожное экспресс-сообщение запустили между Екатеринбургом и Челябинском уже в пятый раз. Из-за отсутствия электрификации на маршруте курсируют не «Ласточки», а дизель-поезда «Орлан». Предыдущие четыре попытки запуска поездов-экспрессов были неудачными.
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Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки
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