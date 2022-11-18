За сутки свердловский депутат получил 537 обращений по поводу невыплат мобилизованным

«Обращения по этому вопросу принимаю до завтрашнего полудня. Далее направляю информацию в военно-следственный органы», – написал Иванов.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За сутки свердловский депутат Госдумы Максим Иванов получил 537 обращений по поводу невыплат или недоплат мобилизованным. Об этом сообщил сам депутат в своём телеграм-канале.По словам Максима Иванова большая часть обратившихся – жители Свердловской области. Обращения он будет принимать до 23 ноября до 12.00.