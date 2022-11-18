За сутки свердловский депутат получил 537 обращений по поводу невыплат мобилизованным
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки свердловский депутат Госдумы Максим Иванов получил 537 обращений по поводу невыплат или недоплат мобилизованным. Об этом сообщил сам депутат в своём телеграм-канале.
По словам Максима Иванова большая часть обратившихся – жители Свердловской области. Обращения он будет принимать до 23 ноября до 12.00.
«Обращения по этому вопросу принимаю до завтрашнего полудня. Далее направляю информацию в военно-следственный органы», – написал Иванов.
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