В парке Верхней Салды сетью переловили всех уток
Общество
Фото: база отдыха «Дальний хутор» / vk.com/dalnijhutor
В парке Гагарина, что в Верхней Салде Свердловской области, не стало уток. На прошлой неделе пришли люди с большой сетью и ею, как тралом, собрали всех водоплавающих птиц. Но не спешите возмущаться — это во благо пернатым.
Дело в том, что уже который год в парке Верхней Салды возникает проблема — водоём в парке слишком мал, по зиме быстро замерзает, и уткам становится нечем кормиться. Да, и риск самим вмерзнуть в лёд появляется (в прошлом году так и случилось). Поэтому жители Верхней Салды внимательно бдят за тем, чтобы уток забирали из парка до наступления серьёзных заморозков, — поясняет местный сайт vSalde.ru.
В этом году переживаний было особенно много — пруд уже начал замерзать, а утки продолжали плавать в сужающейся полынье. И жители города начали поднимать тревогу в соцсетях, требуя владельцев забрать поскорее птиц в тепло. Помогло! Теперь утки в безопасности — их перевезли на базу отдыха «Дальний хутор», руководители которой и организовали проект по заселению утками прудика в парке Гагарина.
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