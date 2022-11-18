Глава министерства природы Александр Козлов посетит Нижний Тагил
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Свердловскую область посетит министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Завтра, 23 ноября, он планирует рабочий визит в Нижний Тагил. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«В программе визита – запуск в работу нового экологичного оборудования на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК. Комбинат перевёл конечное охлаждение коксового газа в закрытый цикл», – говорится в сообщение ДИПа.
Также в рамках федерального проекта «Чистый воздух» запланирована передача в эксплуатацию трамвайных вагонов, приобретённых для Нижнего Тагила.
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