В Свердловской области за сутки зарегистрировали 263 случая коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 263 случая коронавируса. За всё время пандемии в регионе было зарегистрировано 551 795 случаев.Также, по данным на 22 ноября, по выздоровлению были выписаны 285 человек. Всего вылечилось 536 621 житель региона.Умер за последний сутки от коронавируса 1 человек. За всё время в Свердловской области среди больных коронавирусом скончалось 10 875 человек.