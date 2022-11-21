В Свердловской области за сутки зарегистрировали 263 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 263 случая коронавируса. За всё время пандемии в регионе было зарегистрировано 551 795 случаев.
Также, по данным на 22 ноября, по выздоровлению были выписаны 285 человек. Всего вылечилось 536 621 житель региона.
Умер за последний сутки от коронавируса 1 человек. За всё время в Свердловской области среди больных коронавирусом скончалось 10 875 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области выявили ещё 274 случая коронавируса
19 ноября 2022
19 ноября 2022