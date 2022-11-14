В Екатеринбурге задержали более 30 водителей в ходе рейда ГИБДД

«К административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечено 6 водителей, в состоянии наркотического опьянения – 1 водитель. В отношении 2-х решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», – рассказали в пресс-группе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ходе рейда ГИБДД с 18 по 20 ноября сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции задержали более 30 водителей, пойманных на нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.Ещё 8 автовладельцев были привлечены за отказ от прохождения освидетельствование. Также были задержаны 14 водителей, которые не имеют водительского удостоверения, и 2 водителя, лишенных права управления.