В Екатеринбурге задержали более 30 водителей в ходе рейда ГИБДД
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В ходе рейда ГИБДД с 18 по 20 ноября сотрудники екатеринбургской Госавтоинспекции задержали более 30 водителей, пойманных на нарушениях правил дорожного движения. Об этом сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
«К административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечено 6 водителей, в состоянии наркотического опьянения – 1 водитель. В отношении 2-х решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», – рассказали в пресс-группе.
Ещё 8 автовладельцев были привлечены за отказ от прохождения освидетельствование. Также были задержаны 14 водителей, которые не имеют водительского удостоверения, и 2 водителя, лишенных права управления.
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