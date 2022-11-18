На хоккейном турнире юным спортсменам из Екатеринбурга вручили медали за первое место, а после пересчета очков забрали в раздевалке

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На базе в Курганово в прошедшие выходные (18-20 ноября) состоялся коммерческий турнир по хоккею среди детей 2008-2009 годов рождения. Событие не обошлось без скандала – команду из Екатеринбурга ДЮСШ 19 назвали победителем, наградили ребят на льду кубком и медалями за первое место, а через некоторое время судьи пришли в раздевалку к юным хоккеистам, и, сказав, что посчитали очки неверно, забрали и кубки, и медали. И дети, и их родители потрясены.«Мой сын просто шокирован. Когда ему поставили рядом с экипировкой кубок уже за второе место, он просто не стал его брать, так же поступили и другие ребята из команды. Разве можно сначала награждать детей публично на льду, а потом забирать у них награды?», - возмущается мама одного из хоккеистов Оксана.Согласно данным общей таблицы, у команды, которая изначально получила медали за первое место, действительно лучшие результаты. Однако в итоге при пересчете дополнительных показателей первое место ушло команде из Сысерти «Малахит». По какой причине судьи сначала посчитали и вручили кубок детям из Екатеринбурга, а потом забрали его – неясно.Самое обидное, что команда ДЮСШ 19 выиграла команду «Малахит» в единственном между ними матче, рассказывает мама одного из хоккеистов. Она также написала обращение в Федерацию хоккея Свердловской области.«Мы потребовали разъяснений у организаторов турнира – по какому праву у детей забрали награды и по какому принципу было изменено решение в пользу команды «Малахит», над которой наша команда одержала победу, а также набрала наибольшее из всех команд количество очков по заброшенным и пропущенным шайбам?», – указано в обращении Оксаны в Федерацию хоккея Свердловской области (имеется в распоряжении редакции).По словам Оксаны, организаторы сослались на правила, однако, по ее мнению, правила определения победителей в положении о проведении турнира указаны размыто, что может давать возможность для пересчета.Кроме того, по мнению родителей, дети могли получить и психологическую травму после того, как их медали и кубок за первое место забрали в раздевалке сразу после награждения.«Нашим детям причинена тяжелая психологическая и моральная травма. Для наших детей это была первая и на сегодняшний день единственная волевая победа в хоккейных соревнованиях, которую так по-хамски отняли!», – указано в обращение в свердловскую Федерацию хоккея.