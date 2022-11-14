На Свердловскую область надвигаются морозы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Очередная порция холода в Свердловскую область поступит в середине недели. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По словам синоптика, с 23 по 27 ноября в области вновь будет холодно. Ночью температура воздуха опустится до -20…-25°С, днем -11…-16°С, в северных районах будет морознее на 3-4°С.
Существенных осадков в Свердловской области на этой недели не предполагается. Галина Шепоренко отметила, что за прошедший период ноября месячная норма осадков на Урале уже выполнена и перевыполнена.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
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