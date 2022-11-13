Синоптики предупреждают о похолодании и гололедице в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На следующей неделе в Свердловской области похолодает. Ожидаются небольшие осадки в виде снега. Также синоптики предупреждают о гололедице в виде снежного наката.
В понедельник, 21 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -11…-16°C, днём -4…-9°C. Ветер западной четверти 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью -11…-13°C, днём -7…-9°C. Ветер западной четверти 2-7 м/сек.
Во вторник, 22 ноября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -9…-14°C, на крайнем севере до -19°C. Днём -5…-10°C, на крайнем севере до -15°C. Ветер западной четверти с переходом на восточную 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -10…-12°C, днём -6…-8°C. Ветер западной четверти с переходом на восточную 2-7 м/сек.
В среду, 23 ноября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -14…-19°C, в горах и низинах -24…-29°C. Днём -12…-17°C, в горах до -22°C, на крайнем юго-западе до -7°C. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -14…-16°C, днём -12…-14°C. Ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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