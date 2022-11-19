В Свердловской области не хватает детских врачей

«Нормой на рынке труда считается показатель, равный 5-6 резюме на одно предложение о работе. В этом случае у работодателей есть адекватный выбор между кандидатами, а соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие места, но при этом стараются быть конкурентоспособными», – рассказали в пресс-службе сервиса.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области на одну вакансию врача-педиатра приходится 0,4 резюме, что говорит о нехватке детских врачей. Такие данные приводит сервис по поиску работы «hh.ru». В среднем за эту работу предлагают 50 тысяч рублей.В 67% вакансий на работу готовы принять педиатров без опыта, в 22% случаях требуется опыт работы от одного года, в оставшихся 11% необходим опыт работы от трёх лет.