В Свердловской области выявили ещё 274 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 274 случая коронавируса. За всё время пандемии в регионе было выявлено 550 996 случаев.
По данным на 19 ноября, из больниц по выздоровлению было выписано 386 уральцев. Всего выздоровело 535 920 человек.
За прошедшие сутки среди пациентов с COVID-19 умерло 2 человек. За весь период пандемии в Свердловской области умерло 10 874 заболевших коронавирусом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Еще 296 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
12 ноября 2022
12 ноября 2022
Коронавирусом заболели еще 289 свердловчан
15 ноября 2022
15 ноября 2022