В Свердловской области выявили ещё 274 случая коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 274 случая коронавируса. За всё время пандемии в регионе было выявлено 550 996 случаев.По данным на 19 ноября, из больниц по выздоровлению было выписано 386 уральцев. Всего выздоровело 535 920 человек.За прошедшие сутки среди пациентов с COVID-19 умерло 2 человек. За весь период пандемии в Свердловской области умерло 10 874 заболевших коронавирусом.