В «Салюте» покажут программу уральских мультфильмов
Общество
Фото Антона Каптелова
Дюжина короткометражных анимационных фильмов вошла в паблик-арт программу «Смотри ЧÖ», которую в субботу, 19-го ноября, покажут детям и их родителям в кинотеатре (уже бывшем) «Салют». Мультпоказ устраивается в рамках серии культурных проектов, объединённых под названием «ЧÖ».
Анимационная программа составлена известным уральским аниматором, выпускницей Архитектурного института Ниной Бисяриной. Несколько мультфильмов её авторства также включены в сборник. Кроме того, в программе будут показаны фильмы разных лет Дмитрия Геллера, Анастасии Соколовой, Веры Поздеевой, Натальи Чернышевой. Начало сеанса в 13:00. Вход на показ анимационного сборника бесплатный, но по предварительной регистрации.
И тем же днём, но в 15:00 там же, в «Салюте» пройдёт демонстрация документальных фильмов уральских кинематографистов. На неё проход обеспечивается по той же схеме: бесплатно, но после регистрации.
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