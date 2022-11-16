Субботним вечером екатеринбурженок поучат приватным танцам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургский «Музей об Этом» зазывает жителей города на очередное неординарное мероприятие. На сей раз целевая аудитория женская — опытная танцовщица поучит екатеринбурженок искусству приватного танца. Мероприятие для людей старше 18 лет.Мастер-класс от хореографа-постановщика Влады Столяровой называется «Приватный танец для любимого: зажги его своей страстью!». И в названии заключена суть занятий — любопытствующие дамы научатся самым зажигательным и сексуальным па, которые помогут снять напряжение между недавними знакомыми и внести элемент новизны в многолетние семейные отношения. «Приватный танец — особенное эротическое развлечение для того, кто этого достоин. Он разжигает сексуальные мысли и фантазии. И чаще всего завершается страстным актом любви», — интригует перед мастер-классом Влада Столярова.Обучение приватным танцам состоится завтра, 19-го ноября, в помещении «Музея об Этом» (улица Луначарского, 133). Начало в 17.00.