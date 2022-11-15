Шарташ опять нуждается в защите

18.37 Пятница, 18 ноября 2022
Общество
Фото: Анна Квашнина


В социальных сетях появилось обращение к жителям Екатеринбурга с призывом встать на защиту озера Шарташ. Вернее, на защиту Шарташского болота, что, если копать глубже, одно и то же.

В обращении поясняется — в окрестностях Екатеринбурга началось масштабное разрушение природного участка верхового болота. А Шарташское болото — это водный резервуар, питающий многие водоёмы, в том числе — озеро Шарташ. Кроме того, данное болото — ареал произрастания краснокнижных растений: пальчатокоренника Фукса, трёхнадрезного ладьяна и других. Проживают на болоте и краснокнижные животные, например, сибирский углозуб и четырехпалый тритон или Сибирский углозуб.

«Ценные болотные территории необходимы для поддержания микроклимата мегаполиса, для поддержки зелёного щита Екатеринбурга, для возможности знакомства горожан с естественными природными сообществами», — написано в распространяемом тексте. Чтобы защитить Шарташское болото (а, значит, и сам Шарташ), предлагается писать обращения в прокуратуру и в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, свердловскому губернатору и — выше, — президенту РФ. Подробные инструкции даются по ссылке.

Распространяет воззвание защитить Шарташское болото группа екатеринбургских волонтёров независимой международной общественной организации GreenPeace. Характерно, что на организацию эту неоднократно совершались «наезды» со стороны представителей власти. В последний раз — совсем недавно, в сентябре, когда депутат Государственной думы Александр Якубовский обратился в Генпрокуратуру и в Минюст с предложением признать российский «Гринпис» иноагентом. Причины таких предложений ясны — это ничто иное, как попытка устранить последние способы противостоять губительным для природы России аппетитам крупного бизнеса и лоббирующих его интересы чиновников.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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