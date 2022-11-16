На выходных в Свердловской области потеплеет
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных ожидается потепление. Температура воздуха днем будет в районе -8°С.
В субботу, 19 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -14...-19°С, в горах и низинах до -24°С. Днем -8...-13°С. Ветер неустойчивый, слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность без осадков. Ночью -14...-16°С, днем -8...-10°С. Ветер неустойчивый, слабый.
В воскресенье, 20 ноября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -15...-20°С, днем -6...-11°С. Ветер неустойчивый, слабый.
В уральской столице переменная облачность. Ночью -16...-18°С, днем -8...-10°С. Ветер неустойчивый, слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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