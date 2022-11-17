Одного из неправомерно мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут вернуть домой

«Направлено ходатайство, правда, Почтой России. Не внушает оптимизма, но, вместе с тем, процесс пошёл. К следующей неделе обещали решить вопрос с неправомерно мобилизованным тагильчанином», – написал Иванов.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости