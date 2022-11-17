Одного из неправомерно мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут вернуть домой
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
После критики депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова в сторону военного комиссариата в Нижнем Тагиле стало известно, что одного из неправомерно мобилизованных в ближайшее время могут вернуть домой.
Об этом пишет сам депутат в своё телеграм-канале. С его слов, после публикаций журналистов о неторопливости военкома, стало известно о ходатайстве, направленном в воинскую часть.
«Направлено ходатайство, правда, Почтой России. Не внушает оптимизма, но, вместе с тем, процесс пошёл. К следующей неделе обещали решить вопрос с неправомерно мобилизованным тагильчанином», – написал Иванов.
Ранее депутат сообщил о неправоверно мобилизованных жителях Нижнего Тагила, у одного из которых была бронь на предприятии, а у второго остались три несовершеннолетних ребёнка.
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