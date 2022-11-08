Свердловский депутат Госдумы осудил работу нижнетагильского военкома
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов осудил работу военного комиссариата в Нижнем Тагиле, который, по утверждениям депутата, не торопится возвращать домой двух мобилизованных. Одного из них забрали, несмотря на бронь на предприятии, у второго дома остались три несовершеннолетних ребёнка.
«Не пора приводить местных военкомов "в чувство"? Работают кто как хочет, в ряде случаев поражает их бездеятельность и формализм. Районные прокуратуры подтвердили факт нарушения. Но, до сих пор, шевелений со стороны военкома Нижнего Тагила не наблюдается. И возникает вопрос: на своём ли месте этот товарищ?», – написал Максим Иванов в своём телеграм-канале.
Депутат также сообщил, что уже обратился к прокурору Свердловской области с просьбой принять меры для устранения нарушений, допущенных при мобилизации, добавив, что вопрос, по его мнению, надо решать системно.
«Надеюсь, что новый военный комиссар Свердловской области встретится со всеми военкомами региона и сформулирует для них единый алгоритм решения ключевых проблем мобилизованных. Например, по многодетным», – считает депутат.
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