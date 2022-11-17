В Свердловской области семьям погибших в ходе боевых действий пообещали региональные выплаты
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области семьями военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Донбассе, пообещали выплатить компенсации в размере 1,5 миллиона рублей в качестве региональных выплат. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на правительство области.
«Документом предусмотрена выплата членам семьи командированного в случае его гибели – она составит 1,5 млн рублей», – подтвердили информацию изданию в свердловском департаменте информационной политики.
Документ также предусматривает единовременные денежные выплаты лицам, получившим ранение. Размер такой выплаты составляет 150 тысяч рублей.
Напомним, что ранее губернатор внёс изменение в постановление правительства Свердловской области о единовременных выплатах семьям военнослужащих, которое позволяет делать выплаты по мобилизации из резервного фонда области.
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